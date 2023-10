Ungewöhnlicher Einblick Warum Kinder bei einem Bestatter in Goch Särge bemalten

Das Team von Bestattungen Großkopf beantwortete den jungen Besuchern alle Fragen: Warum macht man überhaupt eine Bestattung? Was wird mit den Verstorbenen gemacht? Wie tief in die Erde wird der Sarg gesetzt? Wie läuft eine Seebestattung ab? Was macht an dem Beruf Spaß? Fehlen durfte auch nicht der Blick in einen echten Bestattungskraftwagen. Im Fokus stand aber das Abschiednehmen: Gemeinsam gestalteten die Kinder eine Trauerfeier und spielten eine Beisetzung nach. Kreativ werden konnten sie auch beim Urnen- und Sargbemalen. Die Ergebnisse lassen sich in der Gocher Niederlassung ansehen.