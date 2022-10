Unfall Pfalzdorf : Eine lebensgefährliche Einmündung

Goch Warum verunglückte eine junge Frau an der Friedenstraße schwer? Ein Test. Die 20-Jährige befindet sich laut Polizei zum Glück nicht mehr in akuter Lebensgefahr.

Das Wchtigste vorab: Die 20-Jährige, um die es hier geht, befindet sich nach Auskunft der Polizei nicht mehr in akuter Lebensgefahr. Aber es war knapp. Immer wieder ereignen sich auf den Bundes- und Landstraßen im Kreis Kleve schwere Verkehrsunfälle. Der jüngste erschütterte am Mittwoch die Gocher und alle Menschen, die später die Fotos vom Unfall sahen. Eine 20-jährige Autofahrerin wurde lebensgefährlich verletzt, als sie von der Friedenstraße im Außenbereich von Pfalzdorf kommend nach links auf die Kalkarer Straße (B 67) einbog und dabei mit dem Fahrzeug einer 29-Jährigen kollidierte. Die war auf der Vorfahrtstraße von Kalkar nach Goch unterwegs und konnte nicht mehr ausweichen. Ein Anwohner machte unsere Redaktion darauf aufmerksam, dass die Örtlichkeit ausgesprochen schlecht einzusehen ist. Er selbst habe, wenn er dort unterwegs sei, immer ein schlechtes Gefühl.

Besteht dazu Anlass? Die Rheinische Post machte den Selbstversuch. Auf dem selben Weg unterwegs, den die 20-Jährige am frühen Mittwochmorgen, also noch in der Dunkelheit, nahm, ist eines schnell klar: Aus einiger Entfernung sieht man, wenn man sich auf der Friedenstraße der Einmündung zur B67 nähert, praktisch nichts. Eine Straßenlaterne wirft etwas Licht auf den Bereich, die Bundesstraße ist nach rechts aber kaum einzusehen. Die Scheinwerfer von Fahrzeugen, die sich von rechts aus Richtung Goch kommend nähern, sieht man etwa 50 Meter, bevor sie mit Tempo 100 die Einmündung erreichen. Tagsüber und ohne Licht erkennt man sie womöglich noch später. Ein Gehöft mit einem mächtigen Nussbaum davor ermöglicht den freien Blick auf die Vorfahrtstraße erst von der Sichtlinie aus. Eine Haltelinie gibt es nicht. Erkenntnis: Wer dort links abbiegen möchte, muss zwingend anhalten. Ein Stopp-Schild und eine Haltelinie wären das mindeste an Hilfe. Ein Sprecher der Kreispolizei erklärt allerdings, dass es Haltelinien nur in Verbindung mit Stopp-Schildern gibt.