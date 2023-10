Unfallflucht in Goch Unbekannter fährt Pedelec-Fahrerin mit Kind an

Die Pedelec-Fahrerin konnte sich abfangen, stürzte nicht und blieb unverletzt, ebenso wie ihre Tochter. Am Pedelec entstand Sachschaden. Auch am linken, vorderen Stoßfänger des schwarzen Kleinwagens entstand ein Schaden. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, obwohl er von der Gocherin auf die Situation und den Schaden am Pedelec angesprochen wurde. Sie erstattete später Strafanzeige wegen Unfallflucht.