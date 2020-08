Motorrad-Unfall in Uedem : 22-Jährige aus Geldern fährt gegen Reh und verletzt sich schwer

Eine 22 Jahre alte Motorradfahrerin wurde schwer verletzt. Foto: dpa/Friso Gentsch

Uedemerbruch Durch einen Wildunfall ist eine Motorradfahrerin am Sonntag in Uedemerbruch so schwer verletzt worden, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach Angaben der Polizei fuhr die 22-Jährige aus Geldern mit ihrem Motorrad gegen 16.30 Uhr auf der Labbecker Straße in Richtung Uedem durch ein Waldstück, als plötzlich vor ihr ein Reh auf die Fahrbahn sprang.

Die junge Frau bremste stark, konnte einen Zusammenstoß mit dem Tier jedoch nicht mehr verhindern. Sie verlor die Kontrolle über ihre Maschine, stürzte und verletzte sich dabei schwer.

Ein Rettungshubschrauber brachte die 22-Jährige in eine Klinik. Das Reh verendete in Folge der Unfallverletzungen. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Strecke komplett gesperrt.

(ots)