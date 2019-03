Fahrradunfall in Goch: 12-Jähriger nach Zusammenstoß mit VW-Bus in Lebensgefahr

Goch Schwerer Verkehrsunfall am späten Dienstagnachmittag in Goch-Pfalzdorf. Ein Junge, der mit seinem Fahrrad auf die Reuterstraße abbiegen wollte, kollidierte mit einem VW Bus und stürzte. Er wurde lebensgefährlich verletzt.

Nach Angaben der Polizei fuhr ein 76 Jahre alter Mann aus Goch in einem grünen VW-Bus außerhalb der geschlossenen Ortschaft auf der vorfahrtsberechtigten Reuterstraße in Richtung Bundesstraße 67. Der Junge (12) fuhr gemeinsam mit seinem 15 Jahre alten Freund aus Goch mit dem Fahrrad auf dem Eschenweg Richtung Reuterstraße. Beide waren Richtung Pfalzdorf unterwegs. Als sie an der Einmündung Reuterstraße nach links abbiegen wollten, stieß der Zwölfjährige, so die Polizei, mit dem von links kommenden VW Bus zusammen. Der 15-Jährige hatte den Bus rechtzeitig bemerkt und war nicht mit ihm zusammengestoßen.