Auch Kind unter Verletzten 19-Jähriger bei Unfall in Goch schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der Neuen Kranenburger Straße (B 504) in Goch hat sich am Montag ein 19-Jähriger schwer verletzt. Polizeiangaben zufolge war der junge Mann kurz nach 17 Uhr in einer Mercedes E-Klasse auf der Driesbergstraße in Richtung Kessel unterwegs. Als er die Kreuzung zur Neuen Kranenburger Straße weiter geradeaus überqueren wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Skoda Karoq einer 41-Jährigen aus Kleve, die die B 504 in Richtung Kranenburg befuhr und Vorfahrt hatte.