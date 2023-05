Unfall in Goch Motorradfahrer schwer verletzt – Trümmerteile treffen neunjähriges Kind

Bei einem Verkehrsunfall in Goch ist ein 25-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Am Sonntag gegen 13.50 Uhr kam es auf dem Ostring zu dem Unfall. Wie die Polizei schreibt, hat sich der Unfall wie folgt zugetragen: Ein 26-jähriger Autofahrer wollte an der Kreuzung zur Voßheider Straße nach links in diese einfahren und ordnete sich dazu mittig auf der Fahrbahn ein. Ein entgegenkommender Wagen wollte ebenfalls nach links abbiegen – also setzten beide an, voreinander abzubiegen. Dabei kollidierte der Wagen des 26-Jährigen mit einem entgegenkommenden Motorradfahrer, der auf dem Ostring in Richtung Kalkarer Straße unterwegs war.