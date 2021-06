Uedem-Keppeln : Auto flog in Acker: 24-jähriger Gocher schwer verletzt

Uedem-Keppeln Bei einem Unfall am Lindchen in Keppeln flog ein Mann mit seinem Wagen in einen Acker.

(RP) Ein 24 Jahre alter Gocher wurde am Sonntag bei einem Unfall am Lindchen in Keppeln schwer verletzt. Der junge Mann war uf der B67 mit seinem Seat Leon in Richtung Kalkar unterwegs. Am Kreisverkehr fuhr er geradeaus über die Mittelinsel. Offenbar aufgrund des steil erhöhten Erdwalls hob der Wagen ab, flog durch die Luft, touchierte einen Baum und landete hinter dem Kreisverkehr auf einem Acker neben der Straße. Der 24-Jährige erlitt bei dem Manöver schwere Verletzungen, die Feuerwehr musste ihn aus seinem Wagen herausschneiden. Anschließend wurde er in eine Klinik gebracht. Da sich Hinweise ergaben, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol am Steuer gesessen hatte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein und der Wagen sichergestellt. Einsatzkräfte sperrten den Kreisverkehr für die Dauer der Unfallaufnahme.