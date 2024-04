Schon wieder der Friedhof Unbekannte brechen in Kapelle auf Gocher Stadtfriedhof ein

Goch · Es ist der zweite Fall innerhalb einer Woche: Schon wieder machten sich Einbrecher am Wochenende an einer Kapelle auf dem Gocher Stadtfriedhof zu schaffen. Was sie diesmal erbeuteten.

15.04.2024 , 11:28 Uhr

Die Polizei ermittelt gegen Unbekannt und ruft Zeugen auf, sich zu melden (Symbolbild). Foto: dpa/Silas Stein

In eine ehemalige Friedhofskapelle auf dem Gocher Stadtfriedhof sind unbekannte Täter in der Zeit zwischen Freitag (12. April 2024), 13.15 Uhr, und dem darauffolgenden Samstag um 9 Uhr eingebrochen. Sie entwendeten mehrere dort gelagerte Werkzeuge, unter anderem eine Heckenschere und einen Freischneider. Die Kriminalpolizei in Goch hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die im genannten Zeitraum im Bereich des Friedhofes verdächtige Feststellungen gemacht haben. Hinweise an Tel. 02823 1080. Es ist der zweite Fall innerhalb einer Woche: Bereits am Wochenende vor der oben beschriebenen Tat war es auf dem Gocher Stadtfriedhof zu einem Einbruch gekommen. Damals waren unbekannte Täter in den Anbau einer Kapelle eingedrungen, erreichten das Innere der Kapelle jedoch nicht. Aus dem Anbau stahlen sie zwei Akkus und ein Ladegerät.

(RP)