Kriminalität in Goch : Einbrecher haben es aufs Jugendzentrum Astra abgesehen

Goch Irgendwann zwischen Montag und Dienstag sind Unbekannte ins Astra eingestiegen. Nicht zum ersten Mal wie Isabelle Kascholke, Mitarbeiterin des Jugendzentrums, und die Polizei berichten.

Zum wiederholten Male wurde Anfang der Woche in das Jugendzentrum Astra eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, drangen unbekannte Täter in der Zeit von Montag, 16 Uhr, und Dienstag, 6.35 Uhr, durch zuvor zerworfene Scheiben in das Gebäude an der Pfalzdorfer Straße ein. Sie durchsuchten die Räume nach Diebesgut und entwendeten schließlich zwei Spielekonsolen sowie das entsprechende Zubehör.