13 beschädigte Fahrzeuge Autos und Wohnwagen in Goch mit Farbe beschmiert

An den Straßen An der Molkerei und Deekenstraße in Pfalzdorf wurden insgesamt elf abgestellte Pkw und zwei Anhänger der Marken Fendt und Tabbert bemalt. Die Fahrzeuge, darunter ein grauer VW Passat, ein roter Nissan Qashqai, ein blauer Peugeot 308 und ein grüner Seat Ibiza, waren in Parkbuchten entlang der Straße und in Grundstückseinfahrten abgestellt. Durch ein oder mehrere unbekannte Täter wurden sie im angegebenen Zeitraum in unterschiedlichen Bereichen mit weißer und blauer Wandfarbe versehen und dadurch beschädigt.