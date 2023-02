Umzug und Q-Treiben So feiern die Narren in Keppeln

Auch dafür ist Keppeln bekannt: Viele Narren können sich den Zug zwei Mal anschauen, da er einen Teil der Zugstrecke gleich doppelt fährt. So haben die Karnevalisten zudem die Möglichkeit, die fantasievoll gebauten und dekorierten Wagen von allen Seiten zu bestaunen. Die Wagen fahren zunächst auf der Dorfstraße Richtung Uedem, bis auf die Höhe von Mettwurst Thoenes. Dort haben sich die Fußgruppen eine kurze Pause verdient, während die Wagen wenden. Zurück geht es vorbei an den bunt kostümierten Jecken wieder über die Dorfstraße in Richtung Kirche, um dann nach rechts in die Rosenstraße abzubiegen. Dort erreicht er dann die Bürgerbegegnungsstätte „Zur Dorfschule“, wo sich der Zug auflöst.