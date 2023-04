Bei der Schätzung von Baukosten Grundschul-Diskussion: Aufregung um falsche Zahlen

Das Problem: In der Beschlussdrucksache zum Schulausschuss am Donnerstag wurde auch am Montagmittag unter der Überschrift „Zusammenfassende Beurteilung und Vorschlag der Verwaltung“ immer noch mit den falschen Zahlen argumentiert. „Die reinen Baukosten eines Neubaus sind nahezu identisch mit einem Ausbau an zwei Schulstandorten, ohne jedoch die Nachteile des eingeschränkten Bestandes, der doppelten Schulorganisation und der Trennung einzelner Jahrgänge zu erhalten“, heißt es dort. Lediglich der Umbau des Bestandes in Asperden (ebenfalls nicht im Interesse der Kesseler Initiative) sei mit Kosten in Höhe von rund 11,5 Millionen Euro geringfügig günstiger.