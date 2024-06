Schlankere Verwaltung Thema im Rat – Stadt Goch will Vermögensbetrieb auflösen

Spannender Tagesordnungspunkt in der nächsten Ratssitzung am 20. Juni: Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Vermögensbetrieb der Stadt Goch“ soll Ende des Jahres 2024 aufgelöst werden. Nach umfassender Vorbereitung durch eine verwaltungsinterne Arbeitsgruppe soll die Politik die Verwaltung nun beauftragen, die erforderlichen Schritte vorzunehmen. Der Rat selbst hatte im März der Verwaltung zu dem schon öfter gewünschten Schritt geraten. Die Beweggründe seien vielfältig, im Kern gehe es um die Frage, ob die Vorteile der Ausgliederung in eine eigenständige Organisationseinheit die Nachteile der personalintensiven Abwicklungen übersteigen.