Chantal Fouquet Uedems Klimamanagerin gibt Zwischenstand

Gut 50 Uedemer Bürger versammelten sich am Montagabend in der Dorfschule Keppeln, um von Uedems Klimaschutzmanagerin Chantal Fouquet und dem Ingenieurbüro Gertec die Entwicklung und den aktuellen Stand des Uedemer Klimaschutzkonzeptes zu erfahren. Seit dem 1. August vergangenen Jahres besetzt Chantal Fouquet die neu geschaffene Stelle der Klimaschutzmanagerin in Uedem.