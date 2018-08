Uedemerbrucher Schützen zeigen Fotos online

UEDEM-UEDEMERBRUCH Die Uedemerbrucher Schützen nutzen ab sofort verstärkt das Internet, um auf sich aufmerksam zu machen.

(RP) Vier Wochen nach dem Uedemerbrucher Schützenfest sind nun viele Bilder der Festivitäten am Montag und Dienstag auf der Internetseite der St.-Hubertus-Schützenbruderschaft in einer Fotogalerie einsehbar. Neben dem traditionellen Gruppenfoto vor dem Hauptportal der Pfarrkirche Heilige Familie werden wieder vielfältige Einblicke in die Umzüge und Ehrungen geboten.