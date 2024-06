Dorfwettbewerb Die Brucher demonstrieren Zukunft

555 Bewohner zählt der Uedemer Ortsteil Uedemerbruch. Er ist eines von fünf Dörfern aus dem Kreis Kleve, das am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ teilnimmt. Am Freitagnachmittag hat die Bewertungskommission um den Kreis Klever Landrat Christoph Gerwers die Ortschaft besucht. Herzlich war der Empfang und fand passenderweise an der Straße namens „Dorf“ statt. So mancher Bewohner hatte sich neben dem offiziellen Empfangskomitee im Ortskern versammelt. Zwei Stunden hatten die „Brucher“ dann Zeit, um die Kommission von ihrem Dorf zu überzeugen.