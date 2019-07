Neues Regentenpaar : Uedemerbruch feiert Schützenfest

uedem-UEDEMERBRUCH Willi und Mechtild werden von den neuen Regenten Johannes und Petra abgelöst.

Für das neue Königspaar beginnt der erste Tag des Schützenfestes bereits um 5 Uhr mit dem traditionellen Wecken durch die Musikvereine „Heimatklänge Uedemerbruch“ und „König David Keppeln“. Nach dem gemeinsamen Frühstück beim Königspaar werden die Musikanten den ganzen Vormittag in Uedemerbruch unterwegs sein, um Langschläfer aus den Federn zu spielen. Vor Beginn der Schützenmesse in der Kirche „Heilige Familie“ um 16.30 Uhr sollte der neue Schützenthron seine Erinnerungsfotos für die Chronik „im Kasten“ haben. Während der Messfeier wird Präses Berthold Engels die Königs- und die Kinderkönigskette segnen. Die Majestäten mit dem neuen Hofstaat werden gegen 18 Uhr vom Schützenzug am Kirchplatz abgeholt und zum Festzelt am Dorfplatz geleitet . Dort wird dann nach Begrüßung durch Brudermeister Mario Wehren und seinen Stellvertreter René Hoffmann die offizielle Amtsübergabe vorgenommen.

Die Ehrungen der Vereinsmitglieder werden gegen 18.45 Uhr stattfinden. Danach wird die Band „Two for You“ spielen; der Eintritt zur „After-Work-Party“ ist frei. Am folgenden Dienstag, 9. Juli, findet das Uedemerbrucher Schützenfest seinen Höhepunkt. Die Mitglieder der Bruderschaft treffen sich um 17.30 Uhr am Dorfplatz, um zum neuen König Johannes XI. zu ziehen und ihn und seine Königin Petra V. sowie die Ministerpaare abzuholen. Nach kurzer Erfrischung tritt der Schützenzug seine Rückkehr in den Ortskern an, wo gegen 19 Uhr am Bolzplatz am Ortseingang aufmarschiert wird. Dort findet das traditionelle Fahnenschwenken statt. Die anschließende Parade führt den Schützenumzug und die Schaulustigen zurück zum Festzelt. Um 20 Uhr ziehen die befreundeten Gastvereine mit ihren Majestäten ins Festzelt ein. Gemeinsam mit der Band „Two for You“ wird Königsgalaball gefeiert. Der Eintritt zum Königsgalaball ist frei.