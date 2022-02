Schachsport : Uedemer bei Schach-WM in Dubai live dabei

Uedem/Dubai Natürlich wollte die Gruppe die weltbesten Schachspieler beobachten, aber auch die Region erkunden. Dass die dortigen Akteure vom Staat großzügigst unterstützt werden, fanden die Niederrheiner eine erstaunliche Sache.

(RP) Die Schach-Weltmeisterschaft in Dubai plätscherte gemächlich vor sich hin: fünf Remis-Partien in Folge. Sollte dieses Duell um den höchsten Titel zwischen dem Norweger Carlsen und dem Russen Nepomniachtchi so weitergehen wie die Weltmeisterschaft 2018 mit 12 Remis am Stück? So nicht, dachte sich eine neunköpfige Abordnung des Uedemer Schachclubs, machte sich auf den Weg in die Vereinigten Arabischen Emirate und war pünktlich beim sechsten Spiel zur Stelle. Sieben Stunden und 46 Minuten (für 136 Züge), die längste Partie der WM-Geschichte, mussten sie ausharren, um den ersten Sieg Carlsens zu erleben. Ein sensationeller Auftakt. Aber es kam noch besser. Auch bei den Runden sieben und neun waren die Niederrheiner live dabei. Auch hier erlebten sie zwei Siege von Carlsen. Dann war Zeit, um die Wüste bei Dubai per Jeep zu erkunden.