Uedem : Auf dem Weg zum „neuen“ Rathaus

Uedem Die Planung zur Sanierung des Uedemer Rathaus schreitet voran. Dabei handelt es sich um ein Millionenprojekt. Vor allem im Sommer seien die Arbeitsbedingungen nicht hinnehmbar. Grüne kritisieren fehlende Bürgerbeteiligung.

Es ist eine Menge los in der 8000-Seelen-Gemeinde Uedem: Für knapp 1,2 Millionen Euro sollen das hiesige Lehrschwimmbecken und die Turnhalle saniert werden, zudem plant die Schoofs-Immobiliengruppe zwischen Boxteler Bahn und Bahnhofstraße ein neues Einkaufszentrum für die Schustergemeinde. Ein weiteres Großprojekt soll das Bild der Ortsmitte nachhaltig verändern. Schließlich planen Lokalpolitik und Verwaltung, das Rathaus in den nächsten Jahren weitreichend zu sanieren. Nun stand das Thema auch im Rat erneut auf der Tagesordnung. Die Gründe für die Sanierung liegen auf der Hand: Es fehlt der sechzigköpfigen Verwaltung an Platz, zudem muss die Fassadedämmung und die Fensterisolierung generalüberholt werden.

Schon in der Vergangenheit hatte die Gemeinde fehlende Raumkapazitäten beklagt. So war bereits die Idee in Erwägung gezogen worden, leerstehende Geschäfte anzumieten oder gar für einen Neubau zu sorgen. Die Verwaltung schlug der Lokalpolitik nun vor, diese Lösungsansätze zu verwerfen und stattdessen die bisherigen Räumlichkeiten aufzustocken – etwa durch eine andere Raumaufteilung. Der Grund: Die Planungsgemeinschaft Hermanns, Klösges und Peeters war in ihren Planungen zum Ergebnis gekommen, dass sich der benötigte Raumbedarf mit einer Aufstockung des Rathauses realisieren ließe. Nötig dafür seien erhebliche Umbaumaßnahmen im Unter- und Obergeschoss des Verwaltungsgebäudes sowie eine Erweiterung des Westflügels.