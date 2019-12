Auszeichnung : Uedemer Leisten für Frank Kösters

Uedem (RP) Wenn am 19. Januar in der Hohen Mühle manch kräftiges Helau zu hören sein wird, dann liegt das nicht daran, dass die SPD zu einer Karnevalssitzung eingeladen hat. Vielmehr hat es mit dem 18. Preisträger des Uedemer Leistens zu tun.

Der Uedemer Leisten wird seit 2003 von den Uedemer Sozialdemokraten für ehrenamtliches Engagement in der Gemeinde verliehen. Von Heinz Scholten bis Erika Aye reicht bisher die Galerie der Preisträgerinnen und Preisträger. „Mit Frank Kösters als Preisträger schlagen wir sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe“, freut sich SPD-Fraktionschef Jörg Lorenz. „Er ist nicht nur als Sitzungspräsident der Fidelitas für gute Laune zuständig, sondern ist auch seit mehr als 20 Jahren im Sportverein aktiv. Als Geschäftsführer, Jugendtrainer und alles, was sonst so anfällt.“