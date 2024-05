Rund um die Uhr ausleihen Uedemer Büchereien bieten Ausleihe im Internet an

Wer weiter auch herkömmliche Medien ausleihen möchte, ist zu den Öffnungszeiten stets herzlich willkommen, so die Leitung. Die Bücherei Uedem an der Mühlenstraße 44 ist dienstags und donnerstags von 9 bis 11 Uhr, mittwochs von 15 bis 17 Uhr und freitags von 17 bis 19 Uhr geöffnet. Das Team in Uedemerbruch am Dorfplatz freut sich auf Leser alle 14 Tage sonntags von 10.15 bis 12.15 Uhr und am letzten Mittwoch im Monat von 16 bis 17 Uhr.