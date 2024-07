Boris Pistorius beim Weltraum-Kommando Verteidigungsminister in Uedem – „Weltraum ist strategische Dimension“

Wetterprognosen, Internet, Flugverkehr, Finanztransaktionen – ohne Satelliten geht in einer digitalisierten Welt nicht mehr viel. Damit ist klar: Auch sie können in bewaffneten Konflikten ein Ziel für Aggressoren sein. Die Zeichen der Zeit hat die Bundeswehr erkannt und daher in einem schnörkellosen Klinkerbau auf dem Paulsberg in Uedem das Weltraumkommando eingerichtet. Am Donnerstag kam Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) zu Besuch.