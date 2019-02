Unfall am Samstagabend in Uedem: Autofahrer prallt gegen Baum und wird schwer verletzt

Unfall am Samstagabend in Uedem

Uedem Bei einem Unfall in Uedem ist am Abend ein Mann schwer verletzt worden. Er war mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt.

Schwerer Unfall am Samstagabend in Uedem. Ein Autofahrer war auf der Gustav-Adolf-Straße aus bislang ungeklärter Ursache in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen prallte gegen einen Baum. Der Mann wurde schwer verletzt, die Feuerwehr musste ihn aus dem Unfallwrack hinausschneiden.