Anbau ausgebaut : Die Kürbiskerne werden heimisch

In diesem Jahr hat die RBL noch einmal aufgerüstet: Auf 130 Hektar Fläche wird Ölkürbis angebaut. Geerntet wird mit dem roten „Igel“. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Uedem Mit sechs Hektar wurde in Uedem und Xanten begonnen, in diesem Jahr sind es schon 130. Abnehmer sind Bäcker, die die Kerne vom Niederrhein für ihre Kürbiskernbrötchen nutzen. Aber auch das Öl ist beliebt – es soll sogar auf Eis schmecken.

Im vergangenen Jahr war es noch so etwas wie Pionierarbeit – mit der martialisch aussehenden Erntemaschine, dem Igel, über das Feld fahren und die Kürbisse aufspießen. Die Kerne gewinnen, trocknen und das Öl pressen. Die wenigsten Kürbiskerne auf dem Markt kommen aus Deutschland, geschweige denn vom Niederrhein. Angebaut wird weltweit, ein Großteil der Ware kommt aus China. Ändern wollen das drei Landwirte: Lukas Hinckers aus Uedem hat gemeinsam mit Lindchen-Chef Bernd Hesseling und Robert Matthaiwe aus Xanten die Kürbiskerne an den Niederrhein geholt. Dafür haben sie die RBL (Rheinisch Besonders Lecker) ins Leben gerufen.

Ein Jahr ist vergangen und die RBL hat kräftig aufgerüstet. Statt sechs Hektar Anbaufläche sind es 2021 schon 130 Hektar. „Wir haben nochmal in die Aufnahme, Wäsche und Trocknung investiert“, sagt Hesseling. Und auch eine neue Zusammenarbeit gibt es: Die Aga-Backsaat aus Neukirchen-Vluyn hilft seit dieser Saison bei der Verarbeitung der Kerne. Ein Drittel der Kürbiskerne sind Bio-Ware, zwei Drittel konventionell erzeugt. „Die Kerne kommen aus Uedem und Xanten, werden dann in Uedem und Neukirchen-Vluyn verarbeitet“, sagt Hesseling. „Regionaler wird es nicht. Das ist für uns einfach eine schöne Symbiose.“

Info Das steckt in Kürbiskernen Kleine Kraftpakete Kürbiskerne enthalten unter anderem Vitamin E, Beta-Carotin, Magnesium und ungesättigte Fettsäuren. Sie wirken sich positiv auf Cholesterinwerte und Blutdruck aus und können Herzerkrankungen vorbeugen.

Verkauft werden die Kerne zum Beispiel gesalzen. Im ersten Jahr ist ein Teil der A-Ware auch in Kürbiskernöl gewandert. 6000 Flaschen zu je 250 Milliliter sind am Ende dabei herausgekommen. In diesem Jahr wird das Gros als Kern verkauft. Zum Beispiel an Bäcker aus der Region, die ihn für ihre Kürbiskernbrötchen brauchen. Ins Öl wandern nun noch zehn bis 15 Prozent als Bruch- und Ausschussware. „Das regionale Kürbiskernöl kommt gigantisch gut an“, sagt Bernd Hesseling, der einen ganz besonderen Probier-Tipp auf Lager hat: „Versuchen Sie es mal auf Vanille-Eis. Das schmeckt hervorragend.“ Mit einer Flasche sei er neulich zu einer lokalen Eisdiele marschiert – und habe dort selbst den Chef verblüfft.

Die Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr haben gezeigt: Zwischen 800 Kilogramm und einer Tonne an Kürbiskernen erntet man auf einem Hektar Fläche. Für die Kürbiskernzucht werden andere Sorten verwendet, als man sie üblicherweise aus dem Supermarkt kennt. Nicht jede Sorte verträgt die Bedingungen am Niederrhein. Das Fleisch ist für die Küche übrigens nicht zu gebrauchen – bei RBL experimentiert man nun damit, es aufzufangen, zu trocknen und für Tierfutter zu verwenden.

Der Weg von der Frucht zum Kern ist ein langer. Ende Mai wird der Ölkürbis ausgesät und erst Ende September, Anfang Oktober werden die Kürbisse geerntet. Die Spezialmaschine, der Igel, besitzt eine Stachelwalze, die die Kürbisse aufspießt. Diese werden dann in einer Trommel zerkleinert und die Kerne schließlich in einer rotierenden Siebtrommel vom Fruchtfleisch getrennt. Anschließend geht es in die Waschanlage, in der die Kerne gesäubert werden. Getrocknet werden sie dann anschließend rund 15 Stunden. Ein Kürbiskern ist erst dann trocken, wenn er sich nicht mehr biegen lässt und wenn er bricht.