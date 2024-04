Beispiel aus Uedem Überraschung bei Nutzerzahlen – die Büchereien brummen

Rund 420.000 Mal haben sich im vergangenen Jahr Menschen am Niederrhein etwas in den Katholisch Öffentlichen Büchereien (KÖB) ausgeliehen, etwa 40.000 mal mehr als im Vorjahr. Dazu stehen in den Kreisen Wesel und Kleve insgesamt 196.595 Medien zur Verfügung, dazu zählen Bücher ebenso wie CDs, Magazine und Tonie-Figuren für Kinder-Hörspiele. Das geht aus der pünktlich zum „Welttag des Buches“ am Dienstag, 23. April, veröffentlichten Büchereistatistik für das Jahr 2023 hervor.