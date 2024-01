Preisverleihung in Uedem SPD zeichnet Werner Göcke mit dem Uedemer Leisten aus

„Es sind Menschen wie Werner Göcke, die nicht fragen, was es ihnen bringt und ob es sich finanziell lohnt, sondern die an dem Platz anpacken, an dem sie gebraucht werden. Solche Menschen sind ein Glücksfall für die Gesellschaft. Die SPD Uedem ist stolz, ihren Uedemer Leisten 2024 an Werner Göcke zu vergeben.“ schloss Lorenz seine Laudatio.