Uedem : SPD Uedem legt ihren Plan für die Zukunft der Gemeinde vor

Uedem Die Sozialdemokraten haben ihre Ideen für die Kommunalwahl beschlossen. Zudem wird der parteilose Bürgermeisterkandidat Dominique Willing unterstützt.

(RP) In sieben Kapiteln hat die Uedemer SPD ihre Ideen zu wichtigen Themen für die Kommunalwahl am 13. September aufgeschrieben und einstimmig beschlossen. Unter der Überschrift „Zu Hause in Uedem. Unser Plan für die Zukunft“ findet sich eine Themenpalette, die von „Gemeindeleben pflegen“ über Verkehrsführung und Umweltpolitik bis „Finanzen und Verwaltung“ reicht. „Wir wollten bewusst keinen Warenhauskatalog liefern, der Selbstverständlichkeiten auflistet, sondern konkret sagen, wo wir Schwerpunkte für die Entwicklung unserer Gemeinde setzen wollen“ erklärt dazu der Spitzenkandidat der Uedemer SPD, Jörg Lorenz.

„Uns ist wichtig, dass wir auch in Zukunft weiterhin ein offenes Ohr für die Bürger unserer Gemeinde haben, selbstverständlich auch über die im Wahlprogramm geschilderten Anliegen hinaus,“ erklären Lorenz und SPD-Vorsitzende Mandy Stalder-Thon. „Neben dem einstimmig verabschiedeten Programm hat auch eine wichtige Personalfrage die SPD-Mitgliederversammlung beschäftigt,“ sagt Stalder-Thon. Der parteilose Bürgermeisterkandidat Dominique Willing konnte die SPD-Mitglieder mit seiner Vorstellung und nach einer intensiven Diskussion überzeugen. „Wir haben beschlossen, Dominique Willing zu unterstützen“, so Mandy Stalder-Thon. „Was das konkret bedeutet, werden wir in den nächsten Tagen besprechen.“