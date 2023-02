Uedem So feiert die KKG Fidelitas Karneval

Uedem · Auch in Uedem nehmen die Narren das Zepter jetzt wieder fest in die Hand. Am 12. Februar um 14.11 Uhr findet der Karnevalskaffee im Bürgerhaus Uedem statt.

01.02.2023, 05:45 Uhr

Die Teenies der Fidelitas mit ihrem Parookaville-Dance. Foto: Evers, Gottfried (eve)