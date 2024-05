Event am Wochenende Das erwartet Besucher beim Streetfood-Festival in Uedem

Dazu haben SPD und Agentur einige musikalische Acts auf die Beine gestellt: Den Auftakt macht am Freitag Jan Krumrey, ein deutschsprachiger Rock- und Pop-Sänger aus Bielefeld. Am Samstag gehört die Bühne Tom Kirschner, auch bekannt als das „SingDing“. Auch er will die Besucher mit einer Mischung aus Rock, Pop und Schlager unterhalten. Am Sonntag ab 12 Uhr hat die ukrainische Formation Musica dal vivo dann ein Heimspiel: Der ukrainische Startenor Oleg Malyk und seine Frau Kateryna, die mit ihren Kindern in Uedem leben, bilden mit weiteren Bandmitgliedern dieses Ensemble. Zuletzt begeisterten sie das Publikum bei „Uedem für Demokratie“ im März.