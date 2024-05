Große Halle im Bau Omexom wächst in Uedem um 12.000 Quadratmeter

Das Unternehmen Omexom Mobile Power GmbH ist in der Gemeinde Uedem auf Expansionskurs. Mitte Januar dieses Jahres ist der erste Spatenstich für eine große Halle am Steinberger Feld im Industriegebiet erfolgt. Seitdem geht es in großen Schritten in Richtung Erweiterung: Äußerlich steht die Halle bereits, kann auch schon betreten werden. Bis Jahresende sollen die Bauarbeiten dann auch in und um die Halle abgeschlossen sein. Im Rahmen der räumlichen Erweiterung sollen auch neue Arbeitsplätze bei Omexom in Uedem entstehen, sagt Bereichsleiter Mario Wehren.