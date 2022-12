Weihnachtsmarkt am Wochenende Stimmungsvoller Büdchenzauber in Uedem

In der evangelischen und der katholischen Kirche wurden an beiden Tagen musikalische Darbietungen angeboten. Traditionell schon ist der Weihnachtsbaumverkauf der Jugendfeuerwehr Uedem. „Wir verkaufen an beiden Tagen etwa 100 Bäume, die wir in verschiedenen Größen zum Preis von 25 bis 40 Euro anbieten. Der Erlös geht an den Regenbogen-Kindergarten und an die Grundschule Uedem“, sagte Brandmeister Klaus Hellfeld. Die Landfrauen boten Waffeln und Kaffee an, während der Werbering Glühwein und Apfelpunsch mit und ohne Schuss verkaufte.