Klimaschutzmanagerin Chantal Fouquet : Das ist Uedems neue Frau für den Klimaschutz

Bürgermeister Rainer Weber, Klimaschutzmanagerin Chantal Fouquet und Fachbereichsleiter Benedikt Koenen (von links). Foto: Gemeinde Uedem

Uedem Die Gemeinde hat eine neue Klimaschutzmanagerin. Chantal Fouquet kam zum Studium aus Berlin nach Kleve, nach ihrem Abschluss hat sie im August die Stelle in Uedem angetreten. Ihre Aufgabe: ein neues Klimaschutzkonzept.

In Sachen Klimaschutz sehe man sich auf einem guten Weg, heißt es von der Gemeinde Uedem. So wurde bisher schon ein Masterplan zur energetischen Untersuchung von 22 kommunalen Gebäuden erstellt und daraus ableitend bis heute sechs Gebäude energetisch saniert. Die Gemeinde arbeitet darüber hinaus an klimafreundlichen Konzepten bei der Entwicklung neuer Bebauungspläne, zum Beispiel bei der Ausweisung von neuem Wohnbauland. Zuletzt wurde für den Ausbau erneuerbarer Energien durch den Rat der Gemeinde ein Bebauungsplan für die Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage beschlossen.

Seit dem 1. August ist die neue Klimaschutzmanagerin Chantal Fouquet im Fachbereich für Planen, Bauen und Umwelt beschäftigt. Ihre Aufgabe ist die Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes für die Gemeinde Uedem. Dafür hat sie nun zwei Jahre Zeit. Die gebürtige Berlinerin war 2017 für das Studium nach Kleve gezogen. Ihren Bachelor-Abschluss an der Hochschule-Rhein Waal machte sie dieses Jahr im Bereich „Nachhaltiger Tourismus“.

Nebenbei engagierte sie sich bereits ehrenamtlich in Organisationen für den Klimaschutz, zum Beispiel für das Niedrigenergie-Hausboot AnnaSpoy von der H. Looschelders Sozial- und Ökologiestiftung, das vor der Hochschule in Kleve vor Anker liegt. Nach dem Studium fasste Fouquet den Entschluss, sich im Kreis Kleve niederzulassen und in ein Berufsfeld einzusteigen, das sich dem Klimaschutz und der Nachhaltigkeit widmet.

Was sind jetzt ihre Aufgaben als Klimaschutzmanagerin? Vorrangig gehören Planung und Erstellung des Klimaschutzkonzeptes inklusive der entsprechenden Öffentlichkeitsarbeit zu Chantal Fouquets Arbeitsfeld. Dafür verschafft sie sich zunächst einen Überblick über den aktuellen Sachstand. Anschließend soll mithilfe eines externen Büros eine Treibhausgasbilanz für die verschiedenen Sektoren ermittelt werden. Dadurch sollen sich Potenziale und mögliche Ziele ergeben. Mit diesen Daten können dann zusammen mit den lokalen Akteuren Maßnahmen entwickelt werden.

Am Ende soll ein roter Faden in Sachen Klimaschutz in Uedem erstellt werden. Dabei sollen Ziele entwickelt werden, die über 2030 hinaus bis ins Jahr 2050 reichen und zeitgleich die Bundesziele für den Klimaschutz erreichen. Wer aber kennt die Gemeinde besser als die Menschen vor Ort? Daher ist eine Beteiligung der lokalen Akteure ein wesentlicher Bestandteil des Konzeptes. Neben der Erstellung sollen auch interaktive Formate Möglichkeit geben, sich zu beteiligen. „Ohne Bürger- und Akteursbeteiligung aus Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft geht es nicht“, heißt es von der Gemeinde. Daher soll es einen integrierte Ansatz geben.

So wurde für Uedem eine sogenannte digitale Ideenkarte eingerichtet. Diese ist im Internet unter www.uedem-klima-ideen.de abrufbar. Auf der Karte können Interessierte ihre eigenen Ideen zum Thema Klimaschutz bis Ende Januar 2023 einbringen. Alternativ können sie der Gemeinde auch postalisch ihre Ideen zukommen lassen. Nach dem Ende der Laufzeit werden die Ergebnisse ausgewertet.

Wichtig ist, dass die Ideen sich auf den Klimaschutz beziehen. Darunter werden verschiedene vorbeugende Maßnahmen zusammengefasst, die Auswirkungen der Erderwärmung durch Einsparung von Energie und CO 2 vermeiden oder verringern. Beispiele sind der Einsatz erneuerbarer Energien oder die Förderung nachhaltiger Mobilität. Ideen zur sogenannten Klimafolgenanpassung sollen in den Konzept nicht berücksichtigt werden Darunter versteht man Maßnahmen, die sich mit den bereits eingetretenen Folgen des Klimawandels befassen.