Tierische Heldin aus Keppeln Nach 391 Einsätzen – Rettungshündin QashQai wird Rentnerin

Uedem-Keppeln · Nach sieben Jahren ist für den Bouvier Schluss in der Vermisstensuche. Auch in ausweglosen Lagen hat der Vierbeiner Witterung aufgenommen. Frauchen Anke Gellert-Helpenstein aus Keppeln hat ihren Nachfolger bereits ausgebildet und erinnert sich an den spannendsten Einsatz.

06.10.2023, 05:15 Uhr

Anke Gellert-Helpenstein und ihr Bouvier QashQai waren ein unschlagbares Team. Foto: ISAR Germany

Bei der Suche nach einer vermissten Seniorin in Anrath waren Polizei und Feuerwehr im Frühjahr 2019 ratlos. Die Suchteams waren sogar mit Hubschraubern und Wärmebildkameras über dem Ortsteil von Willich unterwegs. Doch von der 87-Jährigen war keine Spur. Bis Rettungshündin QashQai kam. Bellend führte sie ihr Frauchen Anke Gellert-Helpenstein aus Uedem-Keppeln zum Eingang der Volksbank-Filiale. „Die Polizei winkte ab, weil sich die Frau dort nicht befinden könne. Aber QashQai blieb dran und schaute immer wieder auf die Eingangstür“, sagt Gellert-Helpenstein.