Schlimmer Unfall in Uedem : Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit entgegenkommendem Auto schwer verletzt

Schlimmer Unfall in Uedem

Uedem Eine junge Frau aus Kalkar wollte in einer Kurve ein vor ihr fahrendes Auto überholen. Dabei rammte ihr Wagen den entgegenkommenden Motorradfahrer. Der 58-jährige Kevelaerer wurde schwer verletzt.

Ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde, hat sich am Samstag, gegen 14.45 Uhr, in Uedem auf der K13 ereignet. Eine 21-Jährige aus Kalkar war mit ihrem Seat auf der Straße Steinbergen in Richtung Kevelaer unterwegs, wie die Polizei mitteilt. Im Bereich einer Kurve überholte sie einen vor ihr fahrenden Fahrzeugführer und kollidierte dann mit einem entgegenkommenden Kradfahrer.