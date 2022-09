Unterstützung für Flutopfer : Wie Johannes Hunzelar aus Keppeln im Ahrtal einen Herzenswusch erfüllte

Info

Rückblick Mitte Juli 2021 kam es in Teilen Deutschlands zu extremen Unwettern. Am schlimmsten waren Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen betroffen. Am 14. Juli und in der Nacht auf den 15. Juli fielen innerhalb von 24 Stunden 100 bis 150 Liter Regen pro Quadratmeter.

Folgen Mehr als 180 Menschen ließen ihr Leben. Viele Schäden sind noch nicht behoben.