Mara Stümpert von der Caritas Das ist Uedems neue Schulsozialarbeiterin

Uedem · Mara Stümpert ist Sozialpädagogin. Seit dem 1. September ist sie im Auftrag der Caritas Kleve als Schulsozialarbeiterin an der Geschwister-Devries-Schule in Uedem tätig. Was ihre Aufgaben sind.

14.09.2023, 21:21 Uhr

Schulsozialarbeiterin Mara Stümpert mit Schulleiter Stephan Schultze in den Räumlichkeiten der Offenen Ganztagsschule. Foto: Caritas Kleve

Mara Stümpert ist erst wenige Tage an der Geschwister-Devries-Schule, doch die ersten Kinder kleben schon an ihren Beinen. „Kann ich dich was fragen?“ Ein junges Mädchen – sieben, acht Jahre alt – hält das linke Bein der jungen Frau mit den langen, braunen Haaren. Es schaut hoch, Mara Stümpert wendet sich ihr zu. „Warte noch kurz, ich komme gleich zu dir“, sagt sie und lächelt. Das Mädchen lässt sie los, sagt: „Okay, bis später dann.“ Mara Stümpert ist Sozialpädagogin. Seit dem 1. September ist sie im Auftrag der Caritas Kleve als Schulsozialarbeiterin an der Geschwister-Devries-Schule in Uedem tätig. „Ich freue mich sehr über meine neue Aufgabe“, sagt Stümpert. Die Schule kennenzulernen und gleichermaßen ein offenes Ohr für Schüler, Lehrer und Eltern zu haben, da seien nun ihre ersten Schritte. Danach sollen Projekte folgen – „Streit schlichten“ zum Beispiel oder Jungen- und Mädchen-Projekte. Auch Sozialtrainings im Klassenverband möchte sie anbieten. Für Fragen rund um Erziehung und individuelle Förderung ist sie ebenfalls da. „Ich halte Schulsozialarbeit für sehr wichtig“, sagt Schulleiter Stephan Schultze, der 2020 Rektor an der Geschwister-Devries-Schule ist. Gerade die Corona-Pandemie habe deutlich gemacht, wie wichtig manchmal ein anderer Blick, eine andere Profession ist. Hinzu komme das starke Wachstum seiner Schule – nicht nur durch Kinder, die kein Deutsch oder unzureichend Deutsch sprechen, sogenannte Seiteneinsteiger. „Derzeit haben wir 340 Schüler und Schülerinnen in 14 Klassen“, sagt Stephan Schultze. Tendenz steigend. Aus diesem Grunde hat er im Sommer 2022 ein erstes Konzept zur Schulsozialarbeit geschrieben. Dieses stellte er im Schulausschuss der Gemeinde Uedem vor. Mit Erfolg. Einstimmig votierte das Gremium für die Schulsozialarbeit in Uedem und fand mit dem Caritasverband Kleve einen vertrauten Partner. Nachdem die Finanzierung geklärt war, konnte Mara Stümpert, die für die Caritas Kleve bereits seit 2021 in der stationären und ambulanten Kinder-, Jugend- und Behindertenhilfe tätig ist, ihre Arbeit beginnen. Nach zwei Jahren wird geschaut, wie es weitergeht. „Doch jetzt möchte ich mich erst einmal überall vorstellen“, sagt Stümpert, die montags, mittwochs und donnerstags von 7.45 bis 14.15 Uhr an der Schule im Einsatz ist. Ein Steckbrief für die Eltern sei bereits versandt, in den einzelnen Klassen hospitiere sie. „Auch an den Lehrerkonferenzen wird Frau Stümpert künftig teilnehmen. Sie ist Teil des Teams“, sagt Schulleiter Stephan Schultze.

(RP)