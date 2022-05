Uedem : Überraschung beim Frühjahrskonzert

Uedem Die SPD verlieh den Uedemer Leisten an Concordia-Vorstand Jörg Eskes. Die Verleihung gehört eigentlich zum festen Programm des SPD-Neujahrsempfangs, der aber nun schon zum zweiten Mal wegen Corona nicht stattfinden konnte.

Die Musiker traten auch zum ersten Mal mit ihrem neuen Dirigenten Uwe Krause aus Oberhausen auf. Dieser war bereits Chef des Marinemusikkorps in Stralsund und Leiter des Stabsmusikkorps der Marine in Rostock. Der Dirigent hatte das gesamte Konzert unter das Motto “Afrika“ gestellt. Es begann mit dem „Triumphmarsch aus Aida“, es folgten „The Lion sleeps Tonight“, „Tarzan“, „Out of Africa“ sowie in der zweiten Halbzeit der „Ägyptische Marsch“ und „The Lion King“. Den Abschluss bildete „Dankeschön“ von Bert Kaempfert.