„Blumenwiese statt Blumenstrauß“ : Landwirt aus Uedem für Schutz von Wildbienen ausgezeichnet

Jochen Kanders erhält die Auszeichnung für seinen Sieg beim #beebetter-Award im Kulturhafen Riverboat in Leipzig. Foto: J. Reetz für Hubert Burda Media Foto: BrauerPhotos / J. Reetz

Uedem Jochen Kanders setzt sich für bedrohte Wildbienen ein. Für sein Engagement wurde der Uedemer Landwirt nun von einer bundesweiten Bienenschutz-Initiative des Burda-Verlags ausgezeichnet. Das Siegergeld will er ebenfalls in den Schutz der summenden Insekten investieren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Clara-Sophie Vesely

Eine bunte Blumenwiese, die summt und braust: Sowas ist nicht nur schön anzusehen, sondern auch elementar für uns Menschen. Denn die dort hörbaren Bienen sind die weltweit drittwichtigsten Nutztiere unserer Erde. Doch das nicht etwa aufgrund ihrer Honigproduktion - die schwarz-gelben Insekten tragen vielmehr wegen ihrer Bestäubungsarbeit einen wichtigen Teil zur biologischen Vielfalt als auch zu unserer Nahrungssicherung bei. Für den Schutz der fleißigen Nutztiere setzt sich Jochen Kanders, Landwirt aus Uedem, ein. Sein Engagement wurde kürzlich mit dem #beebetter-Award in der Kategorie Landwirtschaft ausgezeichnet. Der Preis der Bienenschutz-Initiative des Burda Verlags wird jährlich an verschiedene Bienenschutz-Projekte verliehen, die ebenfalls mit einem Preisgeld belohnt werden. Die gewonnenen 30.000 will der diesjährige Sieger Kanders in die Zukunft des Artenschutzes anlegen.

Neben Mais und Rüben sät Kanders seit 2019 auf seinem Welleshof auch Blühmischungen aus. Dabei dienen die bunten Wildkräuter wie auch die errichteten Steinhaufen und Sandflächen als Rückzugsorte für anfliegende Insekten. Die Besonderheit: Die sogenannten Bienenweiden bietet der Uedemer zur Patenschaft an. Auf die Idee brachte ihn ein bayerischer Landwirt, der seine Wildwiesen auf ebay-Kleinanzeigen für Sponsoren anbot. Doch Jochen Kanders wollte in das Konzept noch seine eigenen Impulse miteinbringen. Sein Ziel war es, die Entwicklung mit Zahlen greif- und messbar zu machen. So können nicht nur Blumen gesät, sondern auch explizit auf den Insektenbestand angepasst werden. Um dies zu ermöglichen, arbeitet der Uedemer Landwirt mit dem Insektenkundler Hermann-Josef Windeln zusammen, der ehrenamtlich die Artenvielfalt auf Kanders Flächen bestimmt. „Durch ihn fühle ich mich wie ein kleiner Lehrling“, beschreibt der Uedemer Landwirt die Teamarbeit und das Wissen, was ihm der Insektenkundler vermittelt.

Info Der #beebetter-Award Der #beebetter-Award ist eine Auszeichnung der bundesweiten Bienenschutz-Initiative von Hubert Burda Media. Mit der Auszeichnung würdigt das international agierende Medienunternehmen seit 2019 Projekte, die zum Schutz von Bienen in das Leben gerufen wurden. Mit der Aktion möchte der Burda Verlag Aktionen und Projekte für Wildbienen deutschlandweit bekannter machen, finanziell unterstützen und gleichzeitig andere dazu anregen, sich ebenfalls zu engagieren. Der Preis wird in vier Kategorien verliehen, zusätzlich gibt es einen Sonderpreis für besonderes Engagement.

So konnte der Fachmann bereits einige gefährdete Bienenarten auf dem Welleshof entdecken. „Mich macht das sehr stolz, wie das Ganze funktioniert“, schwärmt Kanders von seinem Projekt – trotz der aktuellen Defizite. Denn der heiße Sommer sorgte in diesem Jahr für wenig Nektar und somit auch für eine reduzierte Anzahl an Bienen auf Kanders Weiden. Zu Höchstzeiten zählte der Welleshof 288 Insektenarten und 159 Paten. Heute hat sich stattdessen die Zahl auf 130 Sponsoren reduziert. Dennoch gibt Jochen Kanders nicht auf und arbeitet an Verbesserungen, sodass sich auch weiterhin gefährdete Arten in den Blumenwiesen etablieren. Dafür möchte er künftig in seltenere Pflanzenarten investieren, die gut für den Insektenbestand sein könnten. Mit Blick auf die kalte Jahreszeit lässt der Landwirt Stängel und Samenbestände stehen, damit diese als Winterquartier für viele Insekten und Wildtiere dienen. Sponsoren und Weiden sollen langfristig bestehen bleiben. Denn „das Projekt soll nicht nur was fürs Auge, sondern auch nachhaltig sein. Blumenwiese statt Blumenstrauß“, erklärt Kanders.