Aktionstag für mehr Verständnis Warum man in Uedem Landwirt für einen Tag sein

In den 70er Jahren hat Kurt Tohermes zuletzt auf einem Trecker gesessen. Als Jochen Kanders ihn nun einlud, auf seinem Schlepper von Baujahr 2019 Platz zu nehmen, waren das für den Rentner zwei verschiedene Welten. „Der hat eine Klimaanlage, wird per Joystick bedient und fährt GPS-gestützt. Man muss noch nicht mal am Lenkrad drehen“, sagt Kanders, der in Uedem den Welleshof führt. Kanders hatte Tohermes eingeladen, einen Tag seinen Hof zu erkunden und auch ein bisschen mitzuhelfen – unter dem Motto „Landwirt für einen Tag“.