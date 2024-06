Hitzige Debatte im Rat Uedem soll neuen Radweg nach Kalkar bekommen

Es geht bloß um einen Kilometer Radweg – aber die Gemüter im Uedemer Rat waren am Donnerstagabend ordentlich erhitzt. Die CDU-Fraktion hatte wie berichtet beantragt, Möglichkeiten zum Bau eines Radweges auf dem bisher unbefestigten Wirtschaftsweg zwischen Grenzstraße/Ecke Tackenstraße bis zum Loefscher Weg zu prüfen, also eine Verbindung von Keppeln nach Kalkar. So sollen Schüler sicherer nach Kalkar kommen, und das praktisch ohne Steigung auf der Strecke. Die Kosten für den Bau des Radweges wurden von der Verwaltung auf 325.000 Euro geschätzt. „Die Förderquote bei vergleichbaren Projekten liegt derzeit bei 95 Prozent“, sagte CDU-Fraktionschef Michael Lehmann. Der Gemeinderat habe im Dezember dafür votiert, Uedem zur fahrradfreundlichen Gemeinde zu machen – auch daher der Antrag.