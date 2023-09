Neues Kunstwerk enthüllt Keppeln feiert 850-jähriges Dorfjubiläum

Doch nicht nur die Kinder, auch viele erwachsene Besucher bestaunten das Kunstwerk bei ihrem Besuch des Dorffestes. Das hatte mit einem ökumenischen Gottesdienst am Vormittag begonnen und ging bis spät in die Nacht. Dabei war das Feuerwerk – mit vorherigen Böllerschüssen – nur einer von vielen Höhepunkten am Jubiläumstag. Da wurden Brieftauben aufgelassen, Stockbrot gebacken, Theater gespielt, Bienen bestaunt und Kerzen gebastelt, es wurde gesungen, musiziert, getanzt und gekickt. Außerdem gab es nicht nur eine Ausstellung mit historischen Fotos und einen Film über das Dorf, sondern auch eine Vorführung der landwirtschaftlichen Gefährte quer durch die Zeit. Beim Aufräumen am folgenden Tag waren sich die Aktiven der Vereine, die das Fest unter Federführung des Heimatvereins Keppeln organisiert hatten, einig, dass sich die monatelangen Vorbereitungen gelohnt hatten und das Dorfjubiläum gebührend gefeiert wurde.