Uedem : „Kabarett 5.0“ mit Stefan Verhasselt

(RP) Nach anderthalb Jahren Pandemiepause gastiert Stefan Verhasselt mit seinem neuen Programm „Kabarett 5.0 – Zwischen den Zeilen“ auf Einladung der Kolpingsfamilie Uedem am Freitag, 17. September, um 20 Uhr im Bürgerhaus. Der niederrheinische Kabarettist hat diese Zeit genutzt, um in sein 5. Soloprogramm Aktualitäten einzubauen: „Die eine oder andere Story oder unfreiwillig komische Wortschöpfung in Bezug auf Corona musste ich einfach reinnehmen. Sie erfahren außerdem mehr zum Thema ,Waldbaden‘ und dass Gendern klangliche ,Verwandte‘ am Niederrhein hat.“ Darüber hinaus philosophiert Stefan Verhasselt mit dem Publikum über „Ein-Wort-Menüs-to-go“, Flexitarier und niederrheinische „Sun Chairs“, die keine Sonnenstühle sind. Seiner Linie bleibt der wortwitzige Kabarettist treu: gesellschaftskritisch und stellenweise schräg, aber immer empathisch, mit einem großen Herz für die Eigenarten und Absurditäten seiner Mitmenschen. Auf dass die Zuschauer nachher sagen: „Genau wie bei uns zuhaus.“