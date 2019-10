Uedem spart Energiekosten : Eine Wärmeoffensive für Uedem

Auch das Uedemer Bürgerhaus hat eine neue Heizungsanlage bekommen: innogy-Vertreter Markus Stäb, Carsten Jahns, Frank Parlings, Bürgermeister Rainer Weber und Christian Cordes nahmen sie in Betrieb (von links nach rechts). Foto: Markus van Offern (mvo)

Uedem Der Energieversorger innogy SE hat einen Auftrag zur Wärmeversorgung der öffentlichen Gebäude in Uedem erhalten. Bürgermeister Rainer Weber ist von den Vorteilen überzeugt, schließlich bekomme man nun alles aus einer Hand.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Maarten Oversteegen

Wenn Uedems Bürgermeister Rainer Weber dieser Tage über das neueste Prestigeprojekt seiner Gemeinde spricht, gerät er ins Schwärmen. „Hier haben wir eine Investition in die Zukunft getätigt“, sagt der Verwaltungschef im Gespräch mit unserer Redaktion. Ihm zu Folge handele es sich bei dem Projekt gar um eine „niederrheinische Wärmeoffensive“. Was Weber meint: Der Energieversorger innogy SE hat im Rahmen einer europäischen Ausschreibung der Gemeinde einen Auftrag zur umfassenden Wärmeversorgung öffentlicher Gebäude erhalten. Konkret handelt es sich dabei unter anderem um die Uedemer Grundschule, die Sporthallen, das Rathaus sowie der Bauhof. Bei einem garantierten Nutzungsgrad wird innogy in den nächsten Jahren sichere Wärme liefen. Die Verträge für die Gebäude sind auf bis zu zwei Jahrzehnte angelegt. „Ein besonderer Vorteil liegt darin, dass wir bei innogy alles aus einer Hand bekommen – von der Planung über den Bau bis zum Betrieb“, sagt Rainer Weber.

Bei dem Projekt wird der Ansatz des Energie-Einspar-Contracting angewandt. Zur Erklärung: Das Ziel solcher Verträge ist die Erhöhung der Energieeffizienz von Gebäuden, ohne dass der Eigentümer (in diesem Fall die Gemeinde) eigene Kapazitäten bereitstellen und Investitionsmittel aufwenden muss. Dazu kommt: Der Gemeinde wird eine Garantie auf Energieeinsparungen geboten. „Dieses Projekt entlastet den Haushalt und schafft Raum für andere Investitionen“, erklärt Weber weiter. Insgesamt handelt es sich in Uedem um neun Gebäude, die künftig von innogy betreut werden. Die öffentliche Hand zahlt monatliche Raten, darin enthalten sind alle Kosten der Erneuerung der Heizungsanlagen, der Wartung sowie der Gaslieferung. In den kommenden fünf Jahren wird das Essener Unternehmen daher einen großen Teil der Heizungsanlagen in Uedemer Liegenschaften modernisieren. Zum Einsatz sollen dabei hocheffiziente Gasbrennwertkessel sowie zwei Mini-Blockheizkraftwerke kommen. „Hier wird alles auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Wenn ich mir beispielsweise die Regelmethoden oder die Echtzeitüberwachung dieser Heizungen ansehe, sorgt das bei mir für Faszination“, sagt Weber. Ein Beispiel für die moderne Technologie: Sollte nachts im Rathaus noch das Licht brennen, ohne dass sich Mitarbeiter in diesem aufhalten, können die Verwaltungsbeamten künftig automatisch von der Anlage eine Notiz darüber bekommen und das Licht ausschalten. Dazu kommt: Die Blockheizkraftwerke stellen neben der Wärme auch Strom zur Verfügung, der direkt ins örtliche Netz gespeist werden soll.

Info Die Gemeinde Uedem heizt nun hochmodern Maßnahmenziel Durch den Einsatz einer moderneren Gebäudeleittechnik hat die Gemeinde künftig die Möglichkeit, über eine gesicherte Internetverbindung auf alle Anlagen innerhalb einer Cloud zuzugreifen. Konsequenz Damit können die Anlagendaten wie die Heizzeiten und Temperaturen übersichtlicher und schneller erfasst werden und zentral im Rathaus angepasst werden.