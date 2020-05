Führungswechsel : Klinik-Apotheke hat neue Leiterin

Uedem Inés Herrmann führt ab sofort die Apotheke des Karl-Leisner-Klinikums in Uedem. Sie übernimmt den Staffelstab von Detlef Stapelfeldt, der nach 36 Jahren im Unternehmen in den Ruhestand geht.

(RP) Inés Herrmann (36) wird zum 1. Juni die Leitung der Apotheke des Katholischen Karl-Leisner-Klinikums übernehmen. Sie wird Nachfolgerin von Detlef Stapelfeldt (63), der nach 38 Jahren im Unternehmen nun in den Ruhestand geht. „Detlef Stapelfeldt hat unsere Klinik-Apotheke aufgebaut und geprägt“, so Holger Hagemann, Geschäftsführer des Katholischen Karl-Leisner-Klinikums. „Wir danken ihm herzlich für seinen großen Einsatz und freuen uns sehr, dass wir mit Inés Herrmann eine so qualifizierte Nachfolgerin in den eigenen Reihen haben.“