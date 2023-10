Ein Dorf packt an In Keppeln kann bald gekegelt werden

Der einstige Volkssport Kegeln steckt in der Krise. Im ganzen Land werden Vereine aufgelöst und Mannschaften zurückgezogen. Die Mitgliederzahlen sind im Sinkflug, der Nachwuchs fehlt. Kegeln gilt als angestaubter Sport vergangener Zeiten. In und um Uedem herum ist von diesem negativen Trend aber nichts zu spüren. Hier lebt das Sportkegeln. In Keppeln haben sich nun gar Bürger zusammengetan, die unter Führung des Trägervereins eine neue Doppelkegelbahn an der Bürgerbegegnungsstätte „Zur Dorfschule“ an der Rosenstraße errichten wollen.