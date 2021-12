Zusammenarbeit : Heimatpreis für Uedems Musikvereine

UEDEM Statt einzeln den Mitgliederschwund zu beklagen, arbeiten jetzt drei Vereine zusammen Uschi Vogt und Jörg Eskes nahmen im Bürgerhaus Uedem den Preis von Bürgermeister Weber entgegen.

Bei der dritten Verleihung des Heimat-Preises hatte sich der Rat der Gemeinde Uedem bei sieben eingegangenen Bewerbungen und Vorschlägen für die Vergabe an die musikalische Spielgemeinschaft entschieden. „Heimat ist der Ort, in dem man gerne lebt und zuhause ist. In der Heimat leben wir in einem menschlichen Miteinander. Dabei sind wir auf engagierte Menschen angewiesen, die dieses aktive Miteinander fördern und durch ihren Einsatz weitergeben“, hob Bürgermeister Weber den unermüdlichen Einsatz der Musiker bei seiner Laudatio im Rahmen einer kleinen Feierstunde hervor. Jeder Antrag hätte die Auszeichnung verdient, so Bürgermeister Weber weiter in seiner Ansprache. Jedoch fördere die Spielgemeinschaft der Musikvereine Uedem den Zusammenhalt aller Ortsteile in besonderem Maße. Der Musikverein „Concordia“ 1829 Uedem und die Musikvereine „König David“ Keppeln sowie die „Heimatklänge“ Uedemerbruch hatten sich kurz vor Ausbreitung der Coronapandemie dazu entschlossen, künftig als Spielgemeinschaft aufzutreten.