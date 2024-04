Kostenloses Angebot Gewässerschutz nimmt in Uedem Wasser-Proben im Labormobil

Gesundheitsrisiken durch verschmutztes Grundwasser können so vermieden werden. Die ausführlichen Gutachten werden mit der Post zugesandt. Damit die Ergebnisse auch aussagefähig sind, wird geraten, zur Probenahme und zum Transport Mineralwasserflaschen aus Kunststoff zu nutzen. Sinnvoll ist es einen Liter Brunnenwasser mitzubringen. So können alle Untersuchungen durchgeführt werden. Die bisherigen Ergebnisse der Brunnenwasseruntersuchungen im Kreis Kleve hat der Physiker Harald Gülzow, Vorstandsmitglied im VSR-Gewässerschutz, von den letzten sechs Jahren ausgewertet. Besonders aufgefallen ist ihm, dass 33 Prozent der untersuchten Proben den Nitratgrenzwert für Trinkwasser von 50 Milligramm pro Liter überschreiten. Sein Fazit zu den Bakterienergebnissen: „Da 20 Prozent der Brunnen eine deutliche Belastung aufweisen, können wir nur raten, bei der Nutzung des Brunnenwassers, eine Untersuchung auf Bakterien durchführen zu lassen.“ Recherchen vom Team des VSR-Gewässerschutz haben ergeben, dass durch die Starkregenfälle in den vergangenen Jahren die Bakterienbelastung zugenommen hat.