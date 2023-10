Aufruf an Kunden Gestohlene Terminbücher bringen Mettwurst Thoenes in Nöte

So wandte sie sich in sozialen Medien an die Öffentlichkeit. Kunden mögen sich melden, um die bereits vereinbarten Termine zu bestätigen, hatte Thoenes aufgerufen. „Die meisten Kunden haben sich mittlerweile gemeldet, aber einige fehlen mir noch immer. Und so lange kann ich eigentlich keine neuen Termine vereinbaren, denn Doppelbuchungen will ich unbedingt vermeiden. Ich hoffe, dass sich die restlichen noch melden“, sagt Thoenes, die an der Voßheider Straße sowie an der Borsigstraße in Goch zwei Imbiss-Standorte führt. Mit dem Partyservice beliefert man zudem Kunden weiter über die Grenzen des Kreises Kleve hinaus. „Und die Geschäfte laufen nach Corona wieder gut, wir sind zufrieden“, sagt sie.