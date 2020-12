Uedem : Freie evangelische Gemeinde feiert Gottesdienste

Uedem Die Präsenzgottesdienste der Freien evangelischen Gemeinde Uedem an Weihnachten finden statt – aufgrund der Corona-Schutzverordnung allerdings mit neuen Auflagen.

„Das Ordnungsamt der Gemeinde Uedem hat bestätigt, dass wir mit unserem Hygienekonzept auch nach der neuen Verordnung weiter Gottesdienst feiern dürfen“, sagt Pastor Christoph Krause. „Für die Gottesdienste an Heiligabend müssen sich die Besucher allerdings anmelden, damit die Teilnehmerzahl besser gesteuert werden kann“, so Krause.

Die FeG Uedem bietet an Heiligabend zwei Christvespern an, eine um 15 Uhr und eine um 17 Uhr. Die Anmeldung erfolgt über die Homepage www.feg-uedem.de, per E-Mail an weihnachten@feguedem.de oder telefonisch unter 0175 6500661.